Franz Ferdinand: “The Human Fear” è l’album che ci (ri)mette in discussione — con stile

Audaci per davvero

Il primo singolo, Audacious, è una bomba. Non solo per il groove contagioso, ma per quello spirito da "ok, tutto sta crollando, ma io ci salto dentro lo stesso”. Come dice Alex Kapranos, frontman con l’anima da filosofo punk:

“È avere una risposta audace quando senti che il tessuto dell’esistenza si sta sfaldando. Essere sfacciati, contrari. Guardare nell’abisso e rispondere: ‘Aye! Fuck it! Not today, thank you!’”.

Il video, diretto dal fido Andy Knowles, è stato girato nel mitico Barrowlands di Glasgow e ha lo stesso sapore di un homecoming — ma con più glitter e sudore.

E se vuoi sognare a occhi aperti, ascolta anche l’ultimo singolo, Night Or Day, che arriva come una carezza ruvida: video in bianco e nero, drammatico, bellissimo. Una vera perla firmata Rianne White.