DIRE STRAITS: l’arte di suonare sottovoce e conquistare il mondo

I Dire Straits non erano moda, non erano glamour. Erano veri.

Mentre il mondo rincorreva il punk, loro si presentavano in camicia spiegazzata, suonando ballate da camionisti malinconici e sognatori in giacca lisa. E la gente li adorava proprio per questo: per quella strana miscela di umiltà e grandezza.

Con Brothers in Arms (1985), mettono tutti in fila: oltre 30 milioni di copie vendute, una rivoluzione anche su MTV grazie al video animato di Money for Nothing (spoiler: il riff iniziale è ancora tra i più apprezzati di sempre).