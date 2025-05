Queens of the Stone Age: due date in Italia nel 2025

Segnatevi queste date: il 15 e il 16 luglio 2025 i Queens of the Stone Age tornano in Italia per due concerti che promettono di essere incendiari. Dopo aver infiammato gli I-Days di Milano nel 2024, la band guidata da Josh Homme farà tappa prima al Pistoia Blues Festival, del quale Classic Rock e Buscadero sono sponsor ufficiali, e il giorno dopo all’AMA Music Festival, a Villa Ca’ Cornaro di Romano d’Ezzelino (Vicenza).

Sul palco insieme a loro, nomi che non passano inosservati: il 15 luglio apriranno la serata The Amazons, mentre il 16 saliranno anche The Kills, per un tripletta che parla chiaro: sarà rock allo stato puro.

Chi li ha visti dal vivo lo sa. I QOTSA non sono solo una rock band, sono una macchina da guerra live. In oltre 25 anni di carriera hanno sfornato otto album – l’ultimo, In Times New Roman…, uscito nel 2023 – e lasciato un segno indelebile nella storia della musica alternative. Dai deserti della California alle grandi arene europee, hanno trasformato l’attitudine garage in qualcosa di più viscerale, più ambizioso, più libero.

https://m.youtube.com/watch?v=VxX5Mj9Fc8A&pp=ygUccXVlZW5zIG9mIHRoZSBzdG9uZSBhZ2UgbGl2ZQ%3D%3D

Il loro suono è ruvido e sensuale, fatto di riff che ti restano addosso e di testi che sanno essere tanto cupi quanto ironici. Da No One Knows a Little Sister, da My God is the Sun a Emotion Sickness, ogni pezzo è un universo a sé. E sul palco diventano pura trance collettiva.

I biglietti saranno disponibili in presale su My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 22 gennaio 2025. La vendita generale partirà invece venerdì 24 gennaio su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.