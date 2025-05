METALLICA: M72 World Tour – Unica data italiana a Bologna

Il tour mantiene anche nel 2026 la sua formula vincente dei No Repeat Weekends, con doppie date in alcune città e setlist sempre diverse, anche se Bologna sarà una delle fortunate a ospitare una data singola esclusiva, come accadrà anche ad Atene, Zurigo, Berlino e Glasgow.

Definito da Billboard come “un’esperienza assolutamente travolgente”, lodato da Metal Hammer come “epico senza mezzi termini” e celebrato da Kerrang! come “trionfale”, l’M72 World Tour si conferma una delle produzioni più ambiziose di sempre firmate Metallica.