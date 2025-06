Skunk Anansie: quando Skin incendiò il palco principale del Glastonbury

Non fu solo una vittoria musicale, ma anche un gesto simbolico: una donna nera, queer, con il cranio rasato e un’energia travolgente, a guidare un’intera folla nel tempio del rock alternativo. Un’immagine che avrebbe ispirato generazioni di artistə, dimostrando che il palco più importante d’Europa può (e deve) accogliere voci fuori dagli schemi.

Da quel momento in poi, Skin non fu più solo una cantante, ma una figura di riferimento per chiunque si sentisse fuori posto nel mondo del rock. Con gli Skunk Anansie ha continuato a distruggere barriere, spargere potenza e rivendicare uno spazio a suon di riff e verità urlate in faccia.

