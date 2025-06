“Il rock contro il Potente”, l’editoriale dell’ultimo CLASSIC ROCK

La reazione del Presidente Donald Trump non si è fatta attendere: prima ha minacciato “un’indagine” sul sostegno di Springsteen a Kamala Harris, poi sul social network di sua proprietà, Truth Social, lo ha definito con parole pesanti, infine ha diffuso in rete un video fake in cui colpisce il Boss con una pallina da golf. Qualche giorno dopo, il 24 maggio, sul palco di Lille, Francia, Springsteen è tornato sulla questione e, prima di cantare My City Of Ruins, ha detto: “Ho sempre cercato di essere un buon ambasciatore per l’America. Ho passato la vita a cantare di ciò in cui siamo riusciti e di ciò in cui invece abbiamo fallito nel restare fedeli ai nostri ideali e ai nostri sogni. Ho sempre pensato che fosse semplicemente il mio compito. In questo momento stanno accadendo cose nel mio Paese che stanno alterando la natura stessa della democrazia americana, cose semplicemente troppo importanti per essere ignorate”. Applausi convinti, del pubblico e anche nostri…