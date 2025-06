Firenze Rocks 2025: tre giorni di gloria, sudore e Rock

Sul palco, una line-up che spacca la Storia: Guns N’ Roses, Korn, Green Day, e poi ancora Falling in Reverse, Public Enemy, Weezer, Rival Sons, The Warning, Enter Shikari, Soft Play, Atwood, Shame, Bad Nerves, Dirty Honey, e nomi da tenere d’occhio come Punkcake, Revue, LOccasione. Leggende e nuove fiamme, fianco a fianco. Nessuna nostalgia, solo fuoco vivo.

“Firenze Rocks non è mai sceso di livello”, ha dichiarato Roberto De Luca di Live Nation Italia. “Con questa edizione siamo tornati anche ai grandi numeri.”

E come dargli torto: dal 2017 ad oggi Firenze ha ospitato tutto il meglio della scena mondiale – Metallica, The Cure, Muse, RHCP, Foo Fighters, Aerosmith – ma quest’anno ha risuonato come un ritorno, un ruggito, una promessa.