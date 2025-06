Al servizio di ANIMA LATINA | Prog

È vero che hai iniziato a collaborare con Lucio Battisti grazie a Gian Piero Reverberi?

Sì. Reverberi produceva a Genova il nostro gruppo Duello Madre e Lucio era alla ricerca di nuovi musicisti, voleva uscire dal solito giro di turnisti che venivano convocati per le sue registrazioni a Milano. Reverberi è una persona di cui avevo e ho una stima infinita per il suo rigore, devo quasi tutto a lui, che mi portò a Milano alla corte di Lucio e da lì partì la mia carriera, a seguire tutto quello che ho combinato nella vita. Fossi rimasto a Genova, conoscendo la città e le sue non potenzialità, sarebbe stato peggio.

Provenivi dall’esperienza con gli Osage Tribe di Franco Battiato e dei Duello Madre, come ti sei trovato in un contesto musicale apparentemente così diverso?

Mi sono trovato subito a disagio nel venir messo a parte di canzoni “commerciali”. Non potevo pensare che Lucio per quel tempo fosse una specie di piccolo rivoluzionario, mi sembrava un “canzonettaro” rispetto alla media del mondo musicale che vivevo, che arrivava da Miles Davis, dalle contaminazioni fra jazz e rock, dal prog. Quindi c’è stato un forte disagio. Il carattere di Lucio poi, inizialmente, non aiutava assolutamente.