Frank Musker premiato a Roma: i World Goes Round tornano con “Be The Love You Are”

Roma, 23 giugno 2025 – In un’Italia che da sempre canta d’amore, i World Goes Round scelgono Roma per lanciare il proprio messaggio di luce e ritorno. Frank Musker ed Elizabeth Lamers, insieme a Marty Walsh e Jeff Hull, riportano in scena la loro “super band” con un singolo che è già un manifesto: Be The Love You Are. E non poteva esserci cornice più simbolica del Tempio di Venere, dove Musker riceverà il prestigioso Premio AILA “Progetto Donna” per il suo contributo nel valorizzare l’universo femminile attraverso la musica.