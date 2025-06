Storie Invisibili: Il capitolo finale del Banco del Mutuo Soccorso

Colgo fra gli ascoltatori più attenti una specie di nuova allergia alla banalità ripetitiva, specialmente agli schemi e stilemi sempre uguali, o almeno molto simili fra loro. Le emozioni vere non possono rinunciare alla ricerca delle diversità espressive, spesso inusuali, una creatività vivace non può rinunciare a sperimentare nuove dinamiche sonore. Non si possono comporre nuovi brani tutti stilisticamente e tecnologicamente caratterizzati dallo stesso modo di cantare o di missare la voce (leggi “autotune”), alla fine, risulta inevitabilmente ripetitiva e noiosa. In quel caso diventa un cliché che ovviamente non può andare bene per ogni composizione e per tutti gli artisti... un po’ come si sta facendo invece in questi ultimi tempi, dove tutti sono diventati rapper/trapper e cantano con l’autotune! Grazie a una globalizzazione miope e ottusa, tutto questo, a mio parere, è diventato noioso. Quindi credo che la musica prog possa ancora avere un ruolo di “differenziazione espressiva” rispetto al piattume imperante, o almeno può avere questa nuova chance...

