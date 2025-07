ANOMALIE CRIMSONIANE

Ma cosa è avvenuto in quegli undici anni che ci conducono a THRAK? Fondamentalmente arrivavano musicalmente gli anni Novanta, che avevano come primo obiettivo di “rinnegare gli Ottanta”: rifiuto quasi assoluto dell’elettronica, ritorno a una musica più “genuina”, più “suonata”, con minore utilizzo di sequenze e (almeno nelle intenzioni) maggiore autenticità. Torna anche la voglia di sentire suonare “i musicisti”, non i programmatori; quindi la spontaneità torna alla ribalta, quasi una forma di protesta contro i numerosi contesti elettronici e freddi che avevano caratterizzato il decennio precedente. Il grunge arriva al successo commerciale, caratterizzando moltissimo quegli anni. È un movimento alla fine originale, ma si rifà a una serie di influenze che accosta in modo spesso discontinuo o “il logico”, ma efficace: quindi troviamo il punk associato al funk, l’hard rock alla psichedelia, ma anche il prog alla new wave... insomma va bene quasi tutto, a patto che sia sincero, spontaneo, che non sia costruito.

