Queen al Live Aid: Le parole di May e Taylor

Roger Taylor racconta che, per il quartetto, la decisione successiva fu quali canzoni eseguire nei 17 minuti a disposizione per il loro set. Il batterista dice a Radio Times che era «ovvio iniziare con la strofa di Bohemian Rhapsody; era immediatamente riconoscibile. Poi concludere con We Will Rock You e We Are The Champions era una scelta scontata.»

I due musicisti ricordano che Bob Geldof diede a Freddie Mercury un consiglio molto schietto prima dello show: «Non fate i furbi; suonate solo i successi.»

«I Queen avevano una grande fiducia reciproca», dice May. «Forse ci mancava un po’ di olio, ma eravamo una macchina ben allenata. Poi, dal momento in cui siamo saliti sul palco, la risposta del pubblico è stata così assordante che ti toglieva il fiato. Sono corso sul palco, cosa che normalmente non faccio, tutto per l’adrenalina. Fin dall’inizio, ci siamo sentiti a casa.

È stato uno dei pochi momenti nella vita di chiunque in cui sai di fare qualcosa per tutte le giuste ragioni.»

