La leggendaria rivista cult della scena heavy è nuovamente disponibile nelle edicole italiane, con una cover story d’eccezione dedicata agli IRON MAIDEN, icone immortali dell’heavy metal mondiale.

Un ritorno atteso, celebrato e quasi necessario per tutti coloro che il Metal non lo ascoltano soltanto, ma lo vivono, lo difendono, lo urlano.

METAL HAMMER ITALIA è pronta a riconquistare i lettori con lo spirito autentico che l’ha resa un riferimento internazionale: contenuti esclusivi, approfondimenti, interviste inedite, recensioni e uno sguardo completo sulla scena metal italiana e globale.

All’interno del primo numero troverai:

Speciali dedicati agli IRON MAIDEN

Interviste e reportage esclusivi

Recensioni e analisi della scena contemporanea

Contenuti 100% headbanger, dal mondo e dall’Italia

Disponibile in edicola e online.

Per chi preferisce la comodità dell’acquisto digitale, METAL HAMMER ITALIA è ordinabile anche online su Sprea.it sia in formato cartaceo che in versione digitale, perfetta per tablet e smartphone.

Entrambe le edizioni sono attualmente in promozione, con prezzi scontati per il lancio.

Corri in edicola o vai su Sprea.it per saperne di più!