1975: dietro BLOOD ON THE TRACKS di Bob Dylan

Arrivato nei negozi nel gennaio del 1975, BLOOD ON THE TRACKS è uno dei capitoli più apprezzati e importanti dell’allora già lunga saga dylaniana. Apprezzato perché... beh, ci mancherebbe pure che non lo fosse, importante non per il rientro in casa Columbia dopo la fulminea e non irresistibile parentesi alla Asylum ma per un altro ben più significativo ritorno, quello agli standard di spessore dei suoi capolavori dei Sixties; non è casuale che negli oltre quattro decenni seguenti l’uscita di un nuovo Lp davvero valido sarebbe stata spesso salutata dalla critica con un eloquente “il miglior Dylan dai tempi di BLOOD ON THE TRACKS” e non “di BLONDE ON BLONDE”. Una resurrezione inequivocabile, insomma, che un anno dopo avrebbe avuto in DESIRE un “sequel” (quasi) altrettanto convincente.