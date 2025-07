IRON MAIDEN – Il fumetto in edicola!

Un'edizione unica che raccoglie i due racconti a fumetti completi della serie dedicata alla band che ha scritto la storia della musica heavy metal mondiale: gli Iron Maiden. 'Legacy of the Beast' e 'Legacy of the Beast Night City' catapultano i protagonisti del gruppo rock in universi fantastici il cui destini dipende proprio da loro. Con un'aggiunta delle varie versioni delle cover delle uscite originali americane, questo volume di oltre 250 pagine si afferma come un pezzo da collezione imperdibile.