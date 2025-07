ROGER WATERS torna con This Is Not A Drill – Live from Prague

Un’opera potente tra musica, coscienza e rivoluzione

Registrato alla O2 Arena di Praga il 25 maggio 2023 e diretto da Sean Evans (già collaboratore di lunga data di Waters), This Is Not A Drill è più di uno show: è una dichiarazione. Un atto artistico e politico che scuote le fondamenta della nostra percezione quotidiana con immagini, musica e messaggi profondi. “What do you want? A quote? Alright… THIS IS NOT A DRILL”, dice Roger, e non mente.

Annunciato come il suo "primo vero tour d’addio", lo spettacolo è un viaggio nella distopia contemporanea, un invito alla resistenza e all’amore universale. È dedicato "ai nostri fratelli e sorelle impegnati nella battaglia per l’anima dell’umanità".

Con una scaletta che include 20 classici dai Pink Floyd a Roger Waters – da Comfortably Numb a Wish You Were Here, da Is This The Life We Really Want? all’inedito The Bar – il concerto è un’esperienza visiva e sonora straordinaria, filmata in 8K con audio rimasterizzato.