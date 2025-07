Classic Rock Interview: PETE TOWNSHEND

Mentre la Seconda guerra mondiale si avviava alla conclusione, Peter Dennis Blandford Townshend nasceva nell’ospedale di Chiswick, zona ovest di Londra. I primi anni di vita di Pete furono modellati dall’austerità che caratterizzava l’immediato dopoguerra e da un background familiare insicuro: suo padre Cliff era musicista professionista e seppe della nascita del figlio nel bel mezzo di un concerto in Germania con l’orchestra da ballo della RAF. Sua madre Betty, un’ex cantante che aveva mentito sull’età per arruolarsi nel 1941 e che era finita a cantare con il gruppo del suo futuro marito, era così furiosa per l’assenza di Cliff che andò via da casa. La coppia si riconciliò presto, ma il matrimonio – e l’infanzia di Pete – fu segnato da una continua incertezza, culminata quando Pete fu spedito a vivere con una nonna “alquanto strampalata”, decisione avventata che avrebbe portato a conseguenze significative e durature. Circondato dalla musica, all’inizio il ragazzo cercò conforto nell’armonica a bocca del padre, ma quando vide i Bill Haley’s Comets nel film Rock around the Clock decise che la chitarra era “l’unico strumento che contava”.