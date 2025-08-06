Pronti per il libro definitivo su OZZY OSBOURNE?

Scritto da Ken Paisli – autore di culto che non si fa mai vedere ma lascia sempre il segno – il libro è una specie di viaggio allucinato nella mente e nella vita di uno degli artisti più controversi del rock. Ozzy viene raccontato per quello che è stato: un disastro ambulante, un mito vivente, e alla fine un uomo, con tutte le sue follie, le sue cadute e quella strana forma di genialità autodistruttiva che lo ha sempre accompagnato.

Si parte dai bassifondi di Birmingham per arrivare ai palchi dei Black Sabbath, passando per pipistrelli, reality, cadute rovinose e resurrezioni inattese. Il tono è crudo, sarcastico, a volte tenero, mai banale. Dietro ogni aneddoto c'è una riflessione più profonda su ciò che significa diventare un’icona senza volerlo davvero.