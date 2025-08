10 anni di PROG Italia: parola a Guido Bellachioma

Quanto è cambiata la scena prog in Italia da quando avete iniziato a raccontarla con la rivista, ad oggi, dopo 10 anni?

Non è cambiata solo la scena prog, ma tutto il mondo musicale, che in dieci anni ha “subito” una rivoluzione epocale… Pensiamo all’esplosione dello streaming, dei social per mandare in giro la propria musica o altri contenuti.

L’avvento della musica liquida – legale e, purtroppo, anche illegale – costringe sempre di più gli artisti, specialmente quelli indipendenti, ad abbandonare il supporto fisico o a farne solo edizioni limitate.

Il rock progressivo, che più di altri generi ha bisogno di maggiori capacità tecniche per essere suonato e divulgato, soffre anche per la crisi del circuito live: moltissimi club, come le edicole, hanno chiuso o sono in forte difficoltà.

Però l’amante di questa musica senza confini non si arrende mai, sia che la sua carta d’identità riporti “nato nel 1955” oppure “nel 2000”… Ci sono tanti ragazzi, anche grazie alle numerose scuole di musica, che amano il prog, anche se – come in tutti i settori storicizzati – il pubblico si attesta tra i 40 e i 70 anni, ovvero coloro che hanno vissuto in diretta gli anni ’70.

Noi proseguiamo a raccontare tutte le storie che pensiamo valide, fregandocene dell’età degli artisti, delle etichette che pubblicano i dischi, supportando le autoproduzioni e, quando possibile, promuovendo i concerti.

La scena è cambiata, ma alla fine conta sempre la qualità della musica realizzata, e in Italia artisti bravi ce ne sono, sia tra gli storici sia tra gli esordienti.

Lucio Corsi, tanto per fare un esempio, ha iniziato in ambito prog e ha sempre espresso il suo amore per questa musica…