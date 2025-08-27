È in edicola il nuovo numero di METAL HAMMER

Poi, a pag. 52, arriva il momento di riflettere con Life Lessons: Max Cavalera mette sul tavolo gli errori che lo hanno reso ciò che è oggi. Parole dure, verità scomode e una lezione che ogni metalhead dovrebbe leggere almeno una volta.

Non è finita: The Knowledge (pag. 64) ci fa salire sulla macchina del tempo per rivivere la leggenda degli Slayer con King e Araya che raccontano la loro storia come non l’hanno mai fatta prima. E subito dopo, New Noise (pag. 69) ti presenta le band che stanno incendiando la scena metal contemporanea: President, The Defect, King Kraken e Split Chain.

Il viaggio continua con le interviste che spaccano: Kirk Hammett (pag. 16) apre le porte ai suoi progetti segreti, mentre Lzzy Hale (pag. 22) racconta la sua storia negli Halestorm. E, a pagina 28, l'ultimo saluto a Ozzy Osbourne. Una pagina che pesa più di qualsiasi power chord.