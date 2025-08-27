È in edicola il nuovo numero di METAL HAMMER

Si parte con The Big Picture a pagina 8, un tributo sincero e viscerale a Ozzy Osbourne, che non sarà mai dimenticato.
A pag. 10, invece, incontriamo Karan Katiyar dei Bloodywood per un Questions & Answers senza filtri. Dall’India alle arene di tutto il mondo, scopri il pensiero di una band che sta cambiando le regole del metal in modo inaspettato.
Il battito accelera con la Slaylist (pag. 12): la playlist rivelata da Myles Kennedy (Alter Bridge) in persona, che ci svela le canzoni che lo fanno vibrare.
Poi, a pag. 52, arriva il momento di riflettere con Life Lessons: Max Cavalera mette sul tavolo gli errori che lo hanno reso ciò che è oggi. Parole dure, verità scomode e una lezione che ogni metalhead dovrebbe leggere almeno una volta.
Non è finita: The Knowledge (pag. 64) ci fa salire sulla macchina del tempo per rivivere la leggenda degli Slayer con King e Araya che raccontano la loro storia come non l’hanno mai fatta prima. E subito dopo, New Noise (pag. 69) ti presenta le band che stanno incendiando la scena metal contemporanea: President, The Defect, King Kraken e Split Chain.
Il viaggio continua con le interviste che spaccano: Kirk Hammett (pag. 16) apre le porte ai suoi progetti segreti, mentre Lzzy Hale (pag. 22) racconta la sua storia negli Halestorm. E, a pagina 28, l'ultimo saluto a Ozzy Osbourne. Una pagina che pesa più di qualsiasi power chord.
A pagina 36, da Mosca con furore, Slaughter to Prevail e il carismatico Alex Terrible, seguiti dall’intervista esclusiva a Daron Malakian (pag. 38), mente creativa dei System of a Down.
Per chi ama il Giappone, ecco la carica esplosiva del Japan Grrrl Pwr (pag. 44) con Babymetal, Hanabie, Kuunatic e Bridear. E non perderti il ritorno dei Linkin Park (pag. 58), una notizia che farà tremare le fondamenta della scena.
Chiudiamo col botto: recensioni di album (pag. 78), live report (pag. 86) e, per chi vuole andare oltre la musica, MetalHammer.it (pag. 74) con approfondimenti su Messa, Ponte del Diavolo, Game Over e Klogr. E non dimenticare il viaggio dietro le quinte di Judas Rising dei Judas Priest (pag. 74), una storia che ogni fan deve conoscere.