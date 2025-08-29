Lo speciale dedicato a RENATO ZERO è qui!

Si alza il fuoco di Prometeo (pag. 80), con le spalle al muro, per poi arrivare alla coscienza di sé: La coscienza di Zero (pag. 82) scava tra le pieghe più intime del personaggio. E ancora: Passaporto (pag. 84), le chicche d’archivio, il genio del marketing, la vita nuova dopo ogni caduta.

Ma c’è anche l’imperfezione che diventa arte con L’Imperfetto (pag. 86) e i suoi riflessi nelle tracce che ancora oggi emozionano. Poi il comeback: Amore dopo amore (pag. 88), il colpo di scena che riporta tutto a zero, tour dopo tour (pag. 89), in un crescendo di energia dal vivo.

E se pensi sia finita, aspetta di salire sulla Zeronave (pag. 90) con Tutti gli Zeri del mondo: un viaggio collettivo tra la curva dell’angelo, la terapia del dolore, la cattura delle emozioni. Fino a Figli del sogno (pag. 95), il fronte del palco, dove Renato è sempre protagonista. Il dono (pag. 96), Presente (pag. 97), Sei Zero (pag. 98): ogni tappa è un inno, ogni album una vita intera.

Poi è tempo di bilanci con Amo (pag. 100), fino a Alt (pag. 103), e i progetti che hanno scritto nuove regole, come Zerovskij (pag. 104), un atto di fede artistica. E ancora la follia lucida di Zero il folle (pag. 106), la celebrazione di un artista che nell’era dei selfie ha deciso di essere se stesso, sempre.

Infine, il countdown: Zerosettanta (pag. 108), la festa per un percorso che è stato tutto tranne che ordinario. E l’ultimo colpo di scena: Autoritratto (pag. 112), perché Renato è uno, nessuno e centomila. E noi siamo tutti pronti a specchiarci in lui, ancora una volta.