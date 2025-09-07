1976: Renato Zero e il cambio di marcia

Il ponte tra la prima fase della carriera musicale

di Renato, quella della costruzione del suo personaggio e della sua credibilità, e la seconda, quella dei trionfi.

Nel 1976 la parabola artistica di Renato Zero finisce sotto osservazione da parte della RCA Italiana, insoddisfatta dei risultati commerciali dei due primi album. Se non proprio davanti a un aut aut, il cantante viene messo almeno davanti alle cifre e caldamente consigliato di trovare nuove strade musicali, nel tentativo di intercettare un pubblico più ampio. Dopotutto, Renato frequenta l’ambiente discografico già dal 1967, anno del suo piuttosto infausto debutto col singolo Non basta, sai - scritto da Gianni Boncompagni e Jimmy Fontana - che l’artista ricorda così in un servizio televisivo di quell’anno: “Renato Zero è nato quando avevo 13 anni. Ho imparato l’arte del microfono nelle balere, nei localini di quartiere. Ho inciso il mio primo 45 giri a 15 anni: un fiasco colossale, brutto da morire. Immagina, era una canzone folk con i fiati alla Otis Redding, veramente di cattivo gusto”.