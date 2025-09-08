Rick Davies: a 81 anni, ci ha lasciato il co-fondatore dei Supertramp

Insieme a Roger Hodgson, fu nel 1969 che in Inghilterra, grazie ad un annuncio su Melody Maker, fondò i SUPERTRAMP. Dopo un periodo formativo iniziale, durante il quale la band si avvicinò sempre di più alle sonorità prog che la contraddistinse nel corso degli anni, fu con l'album Crime of the Century che i Supertramp vennero notati dal grande pubblico, nel 1970.

Ma l'esplosione del loro successo a livello globale avviene grazie al loro sesto album uscito nel 1979, "Breakfast in America", che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto due Grammy. "The Logical Song", "Take the Long Way Home" e "Goodbye Stranger" sono solo alcuni dei brani indimenticabili pubblicati in questo album.