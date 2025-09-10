Electric Sound Village: da Woodstock a John Lennon con la mostra “Pagine di Rock”

Dal 26 al 28 settembre Cremona diventa capitale mondiale della musica con Cremona Musica International Exhibitions and Festival (Piazza Zelioli Lanzini Ennio 1), che ospita la seconda edizione di Electric Sound Village, lo spazio dedicato alla liuteria elettrica e alla storia del rock.
Il cuore di questa sezione sarà la mostra “Pagine di Rock”, organizzata da Made in Rock APS. Un percorso che attraversa decenni di storia, dagli anni incandescenti della Summer of Love fino al tragico assassinio di John Lennon.
Potrai vedere da vicino chitarre storiche dagli anni ’40 ai ’70, strumenti appartenuti o suonati da leggende come John Entwistle (The Who), Sting, Glenn Hughes e Roger Glover (Deep Purple), insieme ad amplificatori che hanno fatto vibrare i palchi di Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones e molti altri.
Accanto alle esposizioni, un fitto programma di concerti e incontri. Tra i momenti più attesi, la mostra “Pagine di Rock”: 220 riviste iconiche (Rolling Stone, Melody Maker, New Musical Express, Sounds…), oltre 40 manifesti di concerti epocali e più di 30 documenti originali – lettere, contratti, schede organizzative e persino le “liste dei desideri” dei musicisti prima di salire sul palco.
La musica dal vivo non mancherà: tra gli ospiti Eugenio Finardi, i CPM, l’Orchestra Giovanile Mousiké di Cremona, i Supercombo, Franco Mussida e molti altri ancora.
Non mancherà lo spaccato italiano: dal successo della rivista Ciao 2001 al celebre episodio del Vigorelli del 1971, quando i Led Zeppelin furono costretti ad abbandonare il palco a causa dei fumogeni lanciati dai contestatori, episodio che allontanò per un decennio le grandi band internazionali dal nostro Paese.
Electric Sound Village è quindi non solo un punto di riferimento per la liuteria e la produzione artigianale, ma anche il palcoscenico ideale per rivivere la storia del rock, con tutta la sua potenza, le sue contraddizioni e la sua energia senza tempo