Electric Sound Village: da Woodstock a John Lennon con la mostra “Pagine di Rock”

Il cuore di questa sezione sarà la mostra “Pagine di Rock”, organizzata da Made in Rock APS. Un percorso che attraversa decenni di storia, dagli anni incandescenti della Summer of Love fino al tragico assassinio di John Lennon.

Potrai vedere da vicino chitarre storiche dagli anni ’40 ai ’70, strumenti appartenuti o suonati da leggende come John Entwistle (The Who), Sting, Glenn Hughes e Roger Glover (Deep Purple), insieme ad amplificatori che hanno fatto vibrare i palchi di Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones e molti altri.

Accanto alle esposizioni, un fitto programma di concerti e incontri. Tra i momenti più attesi, la mostra “Pagine di Rock”: 220 riviste iconiche (Rolling Stone, Melody Maker, New Musical Express, Sounds…), oltre 40 manifesti di concerti epocali e più di 30 documenti originali – lettere, contratti, schede organizzative e persino le “liste dei desideri” dei musicisti prima di salire sul palco.

La musica dal vivo non mancherà: tra gli ospiti Eugenio Finardi, i CPM, l’Orchestra Giovanile Mousiké di Cremona, i Supercombo, Franco Mussida e molti altri ancora.