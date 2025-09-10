I-Days 2026: SYSTEM OF A DOWN tornano a Milano con gli Acid Bath e i QOTSA

System of a Down: l’attesa è finita

Dopo un tour sold out tra Nord America e America Latina, i System of a Down tornano in Europa e scelgono Milano per l’unica data italiana. Dal 1998 hanno cambiato le regole del gioco con un mix di furia sonora e impegno politico, vendendo oltre 45 milioni di dischi, vincendo un Grammy® e conquistando più di 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Insieme sul palco ci saranno Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian e John Dolmayan: il quartetto che ha trasformato il caos in arte.