I-Days 2026: SYSTEM OF A DOWN tornano a Milano con gli Acid Bath e i QOTSA

Milano si prepara a un’estate incandescente: dopo il successo clamoroso dell’edizione 2025, gli I-Days annunciano i primi nomi del 2026. Il 6 luglio all’Ippodromo Snai La Maura arriva un trittico da brividi: System of a Down, con ospiti speciali i Queens of the Stone Age, e in apertura il ritorno cult degli Acid Bath.
Un’annata che si preannuncia epica, con alcune delle band più influenti del rock moderno pronte a scuotere Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 12:00 di giovedì 18 settembre, mentre la vendita generale aprirà il giorno dopo, venerdì 19 settembre, su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.
System of a Down: l’attesa è finita
Dopo un tour sold out tra Nord America e America Latina, i System of a Down tornano in Europa e scelgono Milano per l’unica data italiana. Dal 1998 hanno cambiato le regole del gioco con un mix di furia sonora e impegno politico, vendendo oltre 45 milioni di dischi, vincendo un Grammy® e conquistando più di 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Insieme sul palco ci saranno Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian e John Dolmayan: il quartetto che ha trasformato il caos in arte.
Queens of the Stone Age: ritorno regale
Dopo il memorabile show del 2024, i Queens of the Stone Age tornano a infiammare gli I-Days. Joshua Homme e compagni non hanno mai smesso di reinventarsi: dai generator party nel deserto ai main stage dei festival, con una sfilza di hit che va da No One Knows a The Way You Used To Do. Oscuri, sensuali e brutali, i QOTSA sono pronti a ribadire perché sono tra le live band più potenti al mondo.
Acid Bath: culto e resurrezione
La reunion degli Acid Bath è stata uno degli eventi più chiacchierati del 2025. Dopo quasi trent’anni di silenzio, la band leggendaria di When the Kite String Pops e Paegan Terrorism Tactics è tornata sui palchi, riaccendendo l’entusiasmo dei fan storici e conquistandone di nuovi. Il loro ritorno in Italia è destinato a diventare uno dei momenti più attesi della prossima estate.
La storia continua
Dal 1999 a oggi, gli I-Days sono diventati sinonimo di lineup da urlo: da Pearl Jam a Metallica, dai Radiohead a Green Day, passando per Dua Lipa, Linkin Park e Lana Del Rey. Ogni anno, Milano diventa il cuore pulsante della musica live internazionale, attirando centinaia di migliaia di persone da tutta Europa.
Il 2026 non farà eccezione: con i System of a Down, i Queens of the Stone Age e gli Acid Bath la miccia è già accesa. E i prossimi annunci non faranno che alimentare il fuoco.