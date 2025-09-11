I PENDULUM ritornano con “Inertia”: qiuindici anni dopo, la rivoluzione riparte

Quindici anni di silenzio discografico non sono per niente pochi, anche se Rob Swire e Gareth McGrillen non hanno mai smesso di produrre musica, dedicandosi ai Knife Party e a sonorità più dubstep e electro house. Per questo atteso ritorno, promosso come il lavoro in studio più personale in carriera, hanno invitato in studio una serie di ospiti illustri, in grado di rendere l’ascolto più avvincente e soprattutto di abbattere nuove barriere sonore. Sentire i Wargasm, duo electro-punk inglese che ha impressionato con VENOM, scatenati su Cannibal offre la misura della attualità della proposta dei Pendulum, ma le sorprese non sono finite. I featuring di Awolnation (Guiding Lights) e Scarlxrd (Mercy Killing) sono altrettanto azzeccati e la scaletta è in costante tiro, tra bordate trance (se non addirittura rave), big beat ostentati fino all’inverosimile e chitarre spesso in primo piano nel mixaggio.