Ancora i PINK FLOYD in copertina?!

...Perché la coverstory MUSIC, NO WAR, con la prima parte dedicata alle canzoni dei Pink Floyd, la band che più ha esplorato il tema della guerra? Perché basta guardarci intorno e vedere cosa sta succedendo, non solo in Ucraina, Palestina e dintorni. Il nostro è uno stimolo alla riflessione nel “sogno di un grido di pace”... Ognuno ha la propria coscienza e capacità di giudizio, per me sarà sempre, come sempre, NO WAR! Soprattutto contro gli enormi interessi, economici e politici, che scatenano e sostengono le guerre, quelle sotto i riflettori e quelle dimenticate che stanno insanguinando il mondo intero.
La seconda parte proporrà composizioni di Marillion (i quasi diciotto minuti del video di Gaza, inclusa in SOUNDS THAT CAN’T BE MADE del 2012, al momento dell’uscita mi avevano fatto accapponare la pelle, oggi sono nulla rispetto alle immagini della realtà odierna), Banco del Mutuo Soccorso, Black Sabbath, ELP, Yes, Peter Gabriel, Kate Bush, Robert Wyatt/Elvis Costello, Genesis, Van der Graaf Generator e altri artisti.