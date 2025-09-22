Ancora i PINK FLOYD in copertina?!

...Perché la coverstory MUSIC, NO WAR, con la prima parte dedicata alle canzoni dei Pink Floyd, la band che più ha esplorato il tema della guerra? Perché basta guardarci intorno e vedere cosa sta succedendo, non solo in Ucraina, Palestina e dintorni. Il nostro è uno stimolo alla riflessione nel “sogno di un grido di pace”... Ognuno ha la propria coscienza e capacità di giudizio, per me sarà sempre, come sempre, NO WAR! Soprattutto contro gli enormi interessi, economici e politici, che scatenano e sostengono le guerre, quelle sotto i riflettori e quelle dimenticate che stanno insanguinando il mondo intero.