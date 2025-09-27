Rock Tales: BAD COMPANY

Headley Grange, Hampshire, primavera del 1974. L’ex batterista dei Free, Simon Kirke, entra nell’ex ospizio in rovina dove i Led Zeppelin avevano registrato parti di III e IV e dove Robert Plant si era seduto per scrivere il testo di Stairway To Heaven in un solo giorno. La prima cosa che vede è la gigantesca batteria di Bonzo sistemata nell’atrio, tappezzata di simboli runici. “Che cavolo!”, pensa. “È grandiosa!”. Chiamatela magia, chiamatela fortuna, chiamatela serendipità, chiamatela come volete, ma qualcosa stava succedendo. Erano in quattro: Kirke e il suo amico Paul Rodgers, il “ragazzo di campagna”, Mick Ralphs dei Mott the Hoople – un uomo che scriveva canzoni troppo belle perché il cantante della sua band le cantasse – e l’ex bassista dei King Crimson, Boz Burrell, un tipo che prendeva la vita con la stessa facilità con cui sorrideva a qualunque cosa. Si trovavano a Headley Grange perché i Led Zeppelin avrebbero dovuto essere lì – tutta la loro attrezzatura c’era, così come il furgone di registrazione mobile di Ronnie Lane – ma John Paul Jones si era ammalato e quindi si erano ritrovati con 10 giorni di studio pagati e inutilizzati.