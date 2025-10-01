Capitolo 2 – DAVE (Tratto da ANIMALS – Il lato oscuro dei PINK FLOYD)

Dave era quanto di più lontano potesse esistere da un attivista politico. E non era neppure il modo in cui intendeva la musica. Non lo era mai stato. Suo padre era un professore di Cambridge, lui stesso definiva la sua famiglia come appartenente a quella classe benestante che, nonostante la crisi che attanagliava il Regno Unito, sembrava comunque passarsela bene. Diciamocelo, anche gli altri suoi tre compagni di avventura nei Pink Floyd venivano tutti da buone famiglie della borghesia. Il papà di Rick era un biochimico di un’importante azienda quotata in borsa; Nick aveva una bella casa ad Hampstead dove suo padre, documentarista e regista, si era trasferito da Birmingham per motivi di lavoro; Roger era rimasto orfano del padre fin da piccolo, e con la madre insegnante si era trasferito a Cambridge dove viveva comunque una vita relativamente agiata. No, nessuno di loro aveva sgomitato nella fatica della working class, né tantomeno era costretto a dover sfondare per evitare di finire in una qualche miniera del Galles.