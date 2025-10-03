Il mondo del Rock reagisce al blocco della GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Brian Eno — un appello pubblico, la raccolta fondi e un concerto-benefit

Figura storica della musica e da sempre attivista impegnato, Brian Eno ha scelto di intervenire senza mezzi termini. Sul suo account Instagram ha denunciato il silenzio intorno alla tragedia di Gaza e ha richiamato i colleghi a prendere posizione. Nel lungo post, ripreso anche da Pitchfork, Eno ha dichiarato che «la verità di quello che sta succedendo è ormai impossibile da ignorare», annunciando al tempo stesso Together for Palestine, una raccolta fondi e un concerto-benefit.