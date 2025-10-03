Dal 4 al 26 ottobre 2025

Milano

Luogo: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Indirizzo: Via Olona 6

Curatori: Andrea Ciresola, Carola Annoni di Gussola

Sito ufficiale: http://www.museoscienza.org/it

Lo sguardo dentro, lo sguardo fuori…lo sguardo dove?” è il titolo di una sorprendente mostra dedicata a Manlio Villoresi e aMimmo Dabbrescia, due grandi fotografi, due forme narrative diverse, due artisti che non si sono mai conosciuti, ma che qui si incontrano in un dialogo continuo grazie ai ritratti fotografici che sono il loro tratto comune, seppure con prospettive differenti.

Se Villoresi ha un rapporto intenso con il soggetto fotografato, con uno sguardo “dentro”, Dabbrescia invece lascia che i suoi soggetti guardino altrove, per dare spazio anche al “fuori.”

Curatori della mostra sono Andrea Ciresola, restauratore di beni culturali, artista, scrittore e blogger e Carola Annoni di Gussola esperta e consulente d’arte della Fondazione Villoresi Poggi.

Sono tanti i personaggi ritratti nelle 80 opere scelte e ora esposte al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Tra questi, per quanto riguarda Mimmo Dabbrescia, ci sono Fabrizio De André, Mina, Francis Bacon, Eugenio Montale, Clint Eastwood, Salvador Dalì, Lucio Dalla, Giorgio de Chirico, Dino Buzzati, César (César Baldaccini), Valentino, Carlos Santana.

Manlio Villoresi firma invece, fra gli altri, i ritratti di Anna Magnani, Vittorio Gassman, Aldo Di Lazzaro, Maria Mercader, Massimo Girotti, Isa Barsizza, Eleonora Duse, Franca Faldini, Domenico Modugno, Dina Sassoli, Gigi Villoresi.

“Un’occasione unica per raccontare l’evoluzione della fotografia, dagli scatti in studio di un grande fotografo della mondanità romana come Manlio Villoresi, alla fotografia con mezzi più moderni e dinamici. Ciò mi ha permesso di viaggiare e di fotografare personaggi della vita politica e dell’attualità dell’epoca oltre che artisti e cantanti, soprattutto questi ultimi potendoli ritrarre nelle loro abitazioni, studi e all’aperto, durante i loro viaggi e tournée in giro per il mondo. Come Manlio con il suo studio e salotto annesso come luogo d’incontro e feste per i suoi clienti e amici, così io con la mia macchina fotografica ho raccontato nei miei servizi gli aspetti più personali e umani dei personaggi incontranti nei miei cinquant’anni di carriera fotografica”, evidenzia Mimmo Dabbrescia.



“La Fondazione Villoresi Poggi – promotrice della mostra – è impegnata nel preservare e tramandare la memoria degli antenati dei fondatori Giuseppe Villoresi e Piergiovanni Poggi che hanno contribuito al progresso sportivo, scientifico e culturale del nostro Paese. Tra questi, Manlio Villoresi rappresenta un protagonista silenzioso ma incisivo della cultura e dell’arte italiana. La sua eleganza, discreta e mai ostentata, era una forma di rispetto: verso sé stesso, verso gli altri e verso il tempo. In un’epoca che spesso privilegia il rumore e l’apparenza, il suo esempio dimostra come la vera forza risieda nella misura, nella sobrietà e nella capacità di lasciare tracce profonde senza bisogno di clamore. In questa prospettiva si colloca anche il lavoro di ricerca e di narrazione che sto portando avanti con un romanzo storico a lui dedicato, attualmente in fase di ultimazione, per offrire uno sguardo più ampio sulla sua figura e sulla sua eredità”, racconta Valerio Villoresi.