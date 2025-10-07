I 500 Grandi Dischi del ROCK – La BIBBIA di Classic Rock

Ci sono riviste che raccontano la musica, e poi c’è Classic Rock. Stavolta la redazione ha fatto le cose in grande, classificando e commentando i 500 dischi che hanno plasmato la storia del rock. Non solo una lista, ma un viaggio dentro un’epopea fatta di vinili, copertine leggendarie e suoni che hanno cambiato il mondo.

Da Abbey Road ai Sex Pistols, dai Pink Floyd di The Piper at the Gates of Dawn ai Clash di London Calling – questa raccolta non è un semplice elenco di capolavori, ma un manuale da tenere sul comodino, da sfogliare ogni volta che si ha bisogno di ricordare perché il rock è ancora la forma più viva e libera d’espressione.

Un libro da scorrere, da discutere, da amare o criticare: perché il bello del rock è anche non essere mai tutti d’accordo.