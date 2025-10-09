C’era una volta in America: la nostra intervista ai DREAM SYNDICATE

Nel 2022 è uscita la versione molto estesa del terzo album OUT OF THE GREY. L’anno seguente è arrivata quella di THE DAYS OF WINE AND ROSES, il vostro debutto, e ora è toccato a quella di MEDICINE SHOW, il suo successore. Un programma di ristampe un po’ confuso, non credi?

Per l’ordine, dici? Sì, è vero, ma tutto si spiega. In base al Copyright Act del 1976, gli artisti possono ottenere la proprietà delle loro registrazioni dopo trentacinque anni, e infatti nel 2021 abbiamo acquisito quelle di OUT OF THE GREY e iniziato a preparare il box. Quelle di THE DAYS OF WINE AND ROSES erano già nostre dal 2017, ma nel 2019 la Fire si limitò a commercializzarne una versione in doppio vinile con qualche aggiunta; l’idea di un cofanetto venne dopo, vista anche l’ottima accoglienza riservata a quello di OUT OF THE GREY, e il box arrivò così nei negozi nel 2023. La questione MEDICINE SHOW era invece più complessa, perché la Universal – che aveva rilevato il catalogo dell’etichetta originaria, la A&M – non intendeva restituirci il materiale.

Cioè, se ne infischiavano della legge?

Esatto. Per fortuna, se così vogliamo dire, il problema non riguardava soltanto noi, e quindi è stata avviata una class action che si è conclusa positivamente dopo cinque anni. Ho firmato un accordo che mi obbligava a realizzare eventuali ristampe solo con una mia etichetta, cosa che per me andava benissimo in quanto avevo una mia label, la Down There, già dagli anni Ottanta. È per questo motivo che il cofanetto di MEDICINE SHOW è marchiato Down There anche se di fatto è un prodotto della Fire, che lo distribuisce…