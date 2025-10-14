Giornalisti-mummia e algoritmi tiranni | Classic Rock

Con le dovute eccezioni, il clic è un gesto pigro, una ricerca telecomandata, un atto passivo. Cosa si trova in rete? È sufficiente dare un’occhiata alle classifiche dei brani più cliccati per rendersi conto che la ricerca riguarda quasi esclusivamente le hit.

E quindi, la storia della nostra musica è piena zeppa di artisti straordinari e di dischi meravigliosi che oggi nessuno ricorda più, semplicemente perché le radio non fanno più quello che facevano quarant’anni fa, le riviste sono diventate una sorta di riserva indiana per nostalgici e gli espertoni dei negozi di dischi – ai quali una volta si poteva chiedere consiglio – non hanno più voce, perché i negozi di dischi sono quasi scomparsi dal panorama.