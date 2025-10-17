Scopri i contenuti del nuovo numero di CLASSIC ROCK!

John Lennon in prima linea, a New York, contro l’establishment: la nostra Cover Story racconta la rivoluzione di un’icona che non ha mai smesso di sfidare il sistema.
Dentro il numero: The Dream Syndicate celebrano Medicine Show con un box set e un tour, Mirador nascono dall’incontro tra Jake Kiszka (Greta Van Fleet) e Chris Turpin (Ida Mae), Robert Plant torna con i suoi Saving Grace, e Terry Reid si racconta in un’intervista definitiva.
In più: il ritorno improbabile degli Spinal Tap, la terza vita dei Supertramp, e una guida essenziale all’universo solista di George Harrison.
Completano il viaggio The Dirt, Feedback, Hard Stuff, Live Review e tutte le rubriche che tengono acceso il fuoco del rock...
...Ecco il sommario completo!
16 / The Dream Syndicate
Un ricchissimo cofanetto e un imminente tour che toccherà anche l’Italia celebrano MEDICINE SHOW, l’album più amato dai loro fan. Ne abbiamo parlato con Steve Wynn, raggiunto in audio/video nella sua California.
22 / Mirador
Quando i mondi di Jake Kiszka dei Greta Van Fleet e Chris Turpin degli Ida Mae si sono scontrati, è stato amore a prima vista. E da una folgorazione travolgente è nata una nuova band.
44 / The Classic Rock Interview - Terry Reid
Assistere a Woodstock con Joni Mitchell, fare propria la canzone di Donovan, essere amico di Aretha Franklin, rifiutare i Led Zeppelin, realizzare meravigliosi dischi da solista: la sua ultima intervista.
26 / Robert Plant
Ha un gruppo nuovo di zecca, Saving Grace, ma è sempre lo stesso, abituato a lavorare senza programmi prestabiliti e felice di godersi la libertà di fare ciò che vuole, quando vuole.
33 / Cover Story - John Lennon
New York City: John e Yoko contro l’establishment. Cronaca di una rivoluzione.
50/ Spinal Tap
Tre uomini, una visione, diverse cause legali. L’improbabile ritorno che nessuno si aspettava – e ancora meno desiderava. David St Hubbins, Nigel Tufnel e Derek Smalls hanno deciso di raccontarci (tutta?) la verità.
54 / Supertramp
Dopo il flop dei primi due album, sembrano pronti a gettare la spugna. Poi decidono di provarci per la terza volta. Probabilmente l’ultima.
70 / George Harrison
Una guida disco per disco alle più grandi canzoni, assoli, pietre miliari e innovazioni nella sua vita fuori dai Beatles.
E poi, chiaramente, non possono mancare i Regulars:
8 / The Dirt
I 500 grandi dischi del rock scelti e messi in classifica: uno speciale che prima o poi doveva arrivare
12 / Negozi D.O.C.
Jungle Records – Conegliano Veneto
14 / The stories behind the songs
Grand Funk Railroad - We’re An American Band
20 / Q&A
Luke Morley
60 / Feedback
Un’esplosione di musica e storie: l’addio dei Not Moving, le ambizioni di Andy and the Rockets, le conferme di Laura Cox, le invenzioni degli Avatar, il ritorno degli Of Monsters and Men
81 / Hard Stuff
Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti
105 / Live Review
Anziché addormentarci sul divano, siamo stati a sentire Richard Thompson, Patti Smith Quartet, Franz Ferdinand e Steve Hackett
110 / Opinioni
Chiacchiere da bar su un argomento spinoso.
113 / Soundtrack Of My Life
Vernon Reid