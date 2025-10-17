Scopri i contenuti del nuovo numero di CLASSIC ROCK!

John Lennon in prima linea, a New York, contro l’establishment: la nostra Cover Story racconta la rivoluzione di un’icona che non ha mai smesso di sfidare il sistema.

Dentro il numero: The Dream Syndicate celebrano Medicine Show con un box set e un tour, Mirador nascono dall’incontro tra Jake Kiszka (Greta Van Fleet) e Chris Turpin (Ida Mae), Robert Plant torna con i suoi Saving Grace, e Terry Reid si racconta in un’intervista definitiva.

In più: il ritorno improbabile degli Spinal Tap, la terza vita dei Supertramp, e una guida essenziale all’universo solista di George Harrison.

Completano il viaggio The Dirt, Feedback, Hard Stuff, Live Review e tutte le rubriche che tengono acceso il fuoco del rock...

...Ecco il sommario completo!

16 / The Dream Syndicate

Un ricchissimo cofanetto e un imminente tour che toccherà anche l’Italia celebrano MEDICINE SHOW, l’album più amato dai loro fan. Ne abbiamo parlato con Steve Wynn, raggiunto in audio/video nella sua California.

22 / Mirador

Quando i mondi di Jake Kiszka dei Greta Van Fleet e Chris Turpin degli Ida Mae si sono scontrati, è stato amore a prima vista. E da una folgorazione travolgente è nata una nuova band.

44 / The Classic Rock Interview - Terry Reid

Assistere a Woodstock con Joni Mitchell, fare propria la canzone di Donovan, essere amico di Aretha Franklin, rifiutare i Led Zeppelin, realizzare meravigliosi dischi da solista: la sua ultima intervista.

26 / Robert Plant

Ha un gruppo nuovo di zecca, Saving Grace, ma è sempre lo stesso, abituato a lavorare senza programmi prestabiliti e felice di godersi la libertà di fare ciò che vuole, quando vuole.

33 / Cover Story - John Lennon

New York City: John e Yoko contro l’establishment. Cronaca di una rivoluzione.

50 / Spinal Tap

Tre uomini, una visione, diverse cause legali. L’improbabile ritorno che nessuno si aspettava – e ancora meno desiderava. David St Hubbins, Nigel Tufnel e Derek Smalls hanno deciso di raccontarci (tutta?) la verità.

54 / Supertramp

Dopo il flop dei primi due album, sembrano pronti a gettare la spugna. Poi decidono di provarci per la terza volta. Probabilmente l’ultima.

70 / George Harrison

Una guida disco per disco alle più grandi canzoni, assoli, pietre miliari e innovazioni nella sua vita fuori dai Beatles.