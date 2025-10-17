Scopri i contenuti del nuovo numero di CLASSIC ROCK!

    Hai già visto quali sono i contenuti dell’ultimo numero di CLASSIC ROCK? Se non hai ancora sfogliato la tua rivista di musica preferita, eccoti un assaggio…

    John Lennon in prima linea, a New York, contro l’establishment: la nostra Cover Story racconta la rivoluzione di un’icona che non ha mai smesso di sfidare il sistema.

    Dentro il numero: The Dream Syndicate celebrano Medicine Show con un box set e un tour, Mirador nascono dall’incontro tra Jake Kiszka (Greta Van Fleet) e Chris Turpin (Ida Mae), Robert Plant torna con i suoi Saving Grace, e Terry Reid si racconta in un’intervista definitiva.

    In più: il ritorno improbabile degli Spinal Tap, la terza vita dei Supertramp, e una guida essenziale all’universo solista di George Harrison.

    Completano il viaggio The Dirt, Feedback, Hard Stuff, Live Review e tutte le rubriche che tengono acceso il fuoco del rock...

    ...Ecco il sommario completo!

    16 / The Dream Syndicate

    Un ricchissimo cofanetto e un imminente tour che toccherà anche l’Italia celebrano MEDICINE SHOW, l’album più amato dai loro fan. Ne abbiamo parlato con Steve Wynn, raggiunto in audio/video nella sua California.

    22 / Mirador

    Quando i mondi di Jake Kiszka dei Greta Van Fleet e Chris Turpin degli Ida Mae si sono scontrati, è stato amore a prima vista. E da una folgorazione travolgente è nata una nuova band.

    44 / The Classic Rock Interview - Terry Reid

    Assistere a Woodstock con Joni Mitchell, fare propria la canzone di Donovan, essere amico di Aretha Franklin, rifiutare i Led Zeppelin, realizzare meravigliosi dischi da solista: la sua ultima intervista.

    26 / Robert Plant

    Ha un gruppo nuovo di zecca, Saving Grace, ma è sempre lo stesso, abituato a lavorare senza programmi prestabiliti e felice di godersi la libertà di fare ciò che vuole, quando vuole.

    33 / Cover Story - John Lennon

    New York City: John e Yoko contro l’establishment. Cronaca di una rivoluzione.

    50/ Spinal Tap

    Tre uomini, una visione, diverse cause legali. L’improbabile ritorno che nessuno si aspettava – e ancora meno desiderava. David St Hubbins, Nigel Tufnel e Derek Smalls hanno deciso di raccontarci (tutta?) la verità.

    54 / Supertramp

    Dopo il flop dei primi due album, sembrano pronti a gettare la spugna. Poi decidono di provarci per la terza volta. Probabilmente l’ultima.

    70 / George Harrison

    Una guida disco per disco alle più grandi canzoni, assoli, pietre miliari e innovazioni nella sua vita fuori dai Beatles.

    E poi, chiaramente, non possono mancare i Regulars:

    8 / The Dirt

    I 500 grandi dischi del rock scelti e messi in classifica: uno speciale che prima o poi doveva arrivare

    12 / Negozi D.O.C.

    Jungle Records – Conegliano Veneto

    14 / The stories behind the songs

    Grand Funk Railroad - We’re An American Band

    20 / Q&A

    Luke Morley

    60 / Feedback

    Un’esplosione di musica e storie: l’addio dei Not Moving, le ambizioni di Andy and the Rockets, le conferme di Laura Cox, le invenzioni degli Avatar, il ritorno degli Of Monsters and Men

    81 / Hard Stuff

    Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti

    105 / Live Review

    Anziché addormentarci sul divano, siamo stati a sentire Richard Thompson, Patti Smith Quartet, Franz Ferdinand e Steve Hackett

    110 / Opinioni

    Chiacchiere da bar su un argomento spinoso.

    113 / Soundtrack Of My Life

    Vernon Reid

     

     

