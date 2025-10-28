METAL HAMMER n.3 è qui!

Non manca in questo numero lo spazio destinato alle nuove band, dagli zombie Dominum ai vampiri Blood Vulture, perché è inutile lamentarci delle troppe glorie che ci salutano se non impariamo a dare fiducia a quelle nuove leve che sgomitano per affermarsi: Peso dei Necrodeath racconta di come in Norvegia ci sia un festival che ha come regola di avere solo headliner locali, indipendentemente da quanto siano famosi gli altri gruppi del bill; supportiamo quindi la nostra scena locale e lasciamo che chi vuole pagare 200 € per vedersi la centesima volta gli Iron Maiden lo faccia in santa pace. Vivete la vostra vita a ritmo di rock e, magari, potrebbe capitarvi di andare a una cena e ritrovarvi seduti accanto alla persona che lo scorso luglio ha provato per un’ora a rianimare Ozzy Osbourne.

Ma questa è un’altra storia.