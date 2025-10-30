Ecco lo speciale dedicato a FRANCESCO GUCCINI

Per molti e per molti anni, Francesco è stato il simbolo della canzone rivoluzionaria della Sinistra post-sessantottina italiana. Ma a chi glielo chiedeva apertamente, lui ha sempre risposto di non riconoscersi in nessuno schema. Sì, lui ha sempre amato cantare di sociale, d’ingiustizia, di pacifismo e del suo tempo, ma lo ha fatto senza mai aggregarsi a schieramenti o organizzazioni ufficiali, bensì da Anarchico – e anche qui, lo ha fatto in assoluta autonomia, senza sentirsi legato a nessun movimento anarchico ufficiale.

Nel corso delle sue prime esibizioni, agli inizi degli anni ’60, Francesco Guccini era già noto più come artista di cabaret che non come cantautore. Fu così, infatti, che durante le prime frequentazioni del mondo musicale milanese fu presentato a Renato Marengo da alcuni amici tutt’altro che di Sinistra che erano suoi fan sfegatati. La parola, e quel suo modo di suonare con quella ripetitività da ballata tipica della musica folk, ci autorizzano a considerarlo l’inventore di un vero e proprio genere che tanto ha influenzato poi i nostri cantautori e gruppi più popolari, da De André a De Gregori, passando per Claudio Lolli, i Nomadi, l’Equipe 84 e in parte gli stessi Lucio Dalla e Roberto Vecchioni.