“Rock My Opera”: Un vero Musical Rock di JOHN PINO LISI

Ma questo non è un semplice disco rock. Rock My Opera è un atto unico di 23 minuti, una composizione pensata per essere ascoltata tutta d’un fiato: un’esperienza totale che trasforma la storia del romanzo in suono, emozione e immaginazione. Ogni brano è la trasposizione di un capitolo, dove la protagonista prende vita attraverso melodie psichedeliche e atmosfere cinematografiche.

“Era il 2023, stavo lavorando a nuove idee dopo l’uscita di Follow My Journey”, racconta John Pino Lisi. “Rileggendo Rock My Life, ho deciso di trasformarlo in un musical. Ho preso appunti su ogni sensazione, ogni emozione, e ho cercato di tradurle in musica.”

A contribuire alla riuscita di questo lavoro c’è un team di collaboratori eccezionali: Luca Ferri (Satori Junk) ha aggiunto la sua impronta visionaria al sound, mentre Alessandra Vicario ha firmato testi e linee vocali. Si sono poi uniti Marco Morelato (Limina) e Banshee Rain Wicked (Wicked Asylum), che hanno arricchito il disco con sfumature vocali uniche.