“Rock My Opera”: Un vero Musical Rock di JOHN PINO LISI

4 novembre 2025 — Il chitarrista e compositore John Pino Lisi torna con un progetto ambizioso e visionario: il suo terzo album in studio, Rock My Opera. Un’opera rock nel vero senso del termine, che fonde musica, letteratura e immagini in un racconto unico e immersivo.
Disponibile anche in versione visual divisa in due parti, Rock My Opera mette in scena — come in un cortometraggio a metà tra musical e film d’animazione — la trama del romanzo Rock My Life di Graziella Ventrone, co-produttrice dell’album. L’opera è fruibile anche in formato fisico, su CD e chiavetta USB a forma di vinile, che include sia la traccia musicale che il romanzo in PDF, acquistabile direttamente dal sito dell’artista.
Ma questo non è un semplice disco rock. Rock My Opera è un atto unico di 23 minuti, una composizione pensata per essere ascoltata tutta d’un fiato: un’esperienza totale che trasforma la storia del romanzo in suono, emozione e immaginazione. Ogni brano è la trasposizione di un capitolo, dove la protagonista prende vita attraverso melodie psichedeliche e atmosfere cinematografiche.
“Era il 2023, stavo lavorando a nuove idee dopo l’uscita di Follow My Journey”, racconta John Pino Lisi. “Rileggendo Rock My Life, ho deciso di trasformarlo in un musical. Ho preso appunti su ogni sensazione, ogni emozione, e ho cercato di tradurle in musica.”
A contribuire alla riuscita di questo lavoro c’è un team di collaboratori eccezionali: Luca Ferri (Satori Junk) ha aggiunto la sua impronta visionaria al sound, mentre Alessandra Vicario ha firmato testi e linee vocali. Si sono poi uniti Marco Morelato (Limina) e Banshee Rain Wicked (Wicked Asylum), che hanno arricchito il disco con sfumature vocali uniche.
La sezione ritmica è guidata da Panta (BlackRage – Gostheaart Nebula) alla batteria, con registrazioni curate da Aron Corti presso lo StreeRec Studio di Davide Ariostini. Non mancano incursioni orchestrali firmate da Gianluca Astore, mentre l’artwork è opera di Marina Briata.
Il risultato è un lavoro corale e potente, dove la narrazione letteraria si intreccia al linguaggio del rock più teatrale e visionario. Rock My Opera non è solo da ascoltare: è da vivere, come un musical per le orecchie e per l’anima.
“Questo è un disco che, per dargli il giusto valore, va ascoltato solo dopo aver letto il libro”, sottolinea Lisi.
Un esperimento di sinestesia rock, dove la musica diventa narrazione e la narrazione diventa suono.