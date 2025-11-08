Giuseppe Vessicchio, addio al maestro che dirigeva l’italiana leggerezza

Lo stile di Vessicchio era un equilibrio fra cultura musicale alta e popolarità televisiva: sempre dietro le quinte della grande orchestra, eppure con presenza riconoscibilissima, sorriso discreto, e un certo charme ironico che lo portava a essere “la bacchetta” amica del pubblico. Nei programmi ­tv, nei talk, nei talent televisivi ha saputo fare da ponte fra l’esperienza della musica colta e il mondo mainstream.

Il suo contributo non si è limitato solo al palco dell’Ariston: ha collaborato con artisti italiani e internazionali dal calibro di Andrea Bocelli, Zucchero, Ornella Vanoni. Era maestro anche nell’insegnamento musicale: per generazioni ha rappresentato un modello per chi voleva «fare musica» davvero.

Oggi la notizia della sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Una vita dedicata alla musica leggera e popolare, ma con radici nella cultura, nell’arrangiamento e nella direzione d’orchestra. Anche per chi non lo conosceva da vicino, la sua figura era riconoscibile: simbolo di quel “fare bene la canzone italiana”, di quel momento in cui l’orchestra si curvava e poi si apriva, e le note respiravano all’unisono con il pubblico.