I contenuti del nuovo CLASSIC ROCK…

Dal ritorno roboante di Steve Morse alla magia immortale di Bruce Springsteen, passando per l’assenza più rumorosa della storia del rock con i Pink Floyd, questo numero vibra come un amplificatore al massimo volume.
Si scava negli archivi con Bob Dylan, si vola nel caos creativo di Tom Petty, si entra nei muri impregnati di storia del CBGB, e si celebrano i cinquant’anni di un’opera che ha riscritto le regole: A Night at the Opera dei Queen.
Sul fronte regulars, si chiude un’era con MTV, si va a caccia di vinili nei Record Store, si incontrano i Counting Crows, ci si perde nelle visioni di Michael Rother e si atterra sotto palco per una serie di live che spaccano: Buzzcocks, Sigur Rós, Lacuna Coil, Counting Crows.
Non mancano opinioni taglienti, novità discografiche e una colonna sonora della vita che urla forte come un ampli valvolare.