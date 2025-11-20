I BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB in corsa verso Milano

Per pochi, il rock’n’roll non è una passione: è una condanna a vita. Lo senti nelle ossa, pulsa dal cuore come il sangue e anche quando provi a ignorarlo, si legge in faccia meglio di qualunque espressione. E quando arrivi al quartier generale dei BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, in quel pezzo un po’ sgangherato di East Hollywood, capisci subito che stai entrando nel territorio di tre che al rock non sono mai riusciti a sfuggire. Le moto nel vialetto, come messe lì senza troppa scenografia; dentro, il classico disordine creativo: piatti rotti, tamburi buttati qua e là, una pedal steel lasciata contro un muro, vinili impilati in equilibrio precario. La formazione è quella di sempre: Peter Hayes alla chitarra e voce, Leah Shapiro alla batteria, e Robert Levon Been al basso. In tre sembrano vibrare costantemente, come se il silenzio non gli venisse naturale. È lo stesso modo in cui affrontano la musica: se non colpisce dritto, non ha senso farla.
La loro community — quella che li segue da una vita, con una fedeltà quasi commovente — è uno dei motivi per cui i BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB non hanno mai perso la bussola, nel nome del rock’n’roll. Hanno sempre continuato a fare quello che sanno fare: musica vera, sudata, senza fronzoli. E per il ventesimo anniversario di “Howl”, loro epocale terzo album, hanno messo in piedi un tour europeo che toccherà anche l’Italia in data unica. Mercoledì 26 NOVEMBRE 2025 al FABRIQUE di MILANO si ritroveranno fan da ogni parte del Paese, pronti a celebrare un disco che per molti è un capitolo fondamentale della loro storia. Non puoi mancare!
I BRMC, che per anni erano stati associati a riff abrasivi e a quell’attitudine alla Stooges, Sex Pistols e Jesus and Mary Chain, nel 2005 spiazzarono tutti con “Howl”: un album scarno, schietto, acustico, con contaminazioni di folk, blues e gospel. Una svolta che non suonava affatto “morbida”, ma più cresciuta, più madida, più vera. La rabbia era la stessa, solo che veniva fuori in un modo più profondo, quasi spirituale. Le 13 tracce del disco hanno una forza particolare, una cura dei dettagli che non ha nulla di casuale; Tra tutte (per chi ha voglia di scoprire e/o riscoprire), la genuina ”Shuffle Your Feet”, un working men blues post-Nashville irresistibile; “Weight of the World” che rimane una delle più sorprendenti, con una slide guitar lisergica e una elegantissima malinconia che i fan conoscono bene, un brano che continua a crescere nel tempo, silenzioso e ostinato, come se aspettasse ancora di essere capito davvero; e poi “Restless Sinner”, inno al peccato originale congenito e al senso di libertà.