I BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB in corsa verso Milano

Per pochi, il rock’n’roll non è una passione: è una condanna a vita. Lo senti nelle ossa, pulsa dal cuore come il sangue e anche quando provi a ignorarlo, si legge in faccia meglio di qualunque espressione. E quando arrivi al quartier generale dei BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, in quel pezzo un po’ sgangherato di East Hollywood, capisci subito che stai entrando nel territorio di tre che al rock non sono mai riusciti a sfuggire. Le moto nel vialetto, come messe lì senza troppa scenografia; dentro, il classico disordine creativo: piatti rotti, tamburi buttati qua e là, una pedal steel lasciata contro un muro, vinili impilati in equilibrio precario. La formazione è quella di sempre: Peter Hayes alla chitarra e voce, Leah Shapiro alla batteria, e Robert Levon Been al basso. In tre sembrano vibrare costantemente, come se il silenzio non gli venisse naturale. È lo stesso modo in cui affrontano la musica: se non colpisce dritto, non ha senso farla.