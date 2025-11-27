REMEMBER THE SABBATH – Roma underground celebra Ozzy Osbourne

Sabato 6 dicembre 2025, al Wishlist Club di Via dei Volsci, la capitale si trasforma nel santuario più rumoroso e devoto che Ozzy Osbourne potesse mai immaginare. Proprio nella settimana del suo compleanno, Amore e Psych in collaborazione con Radio Rock presenta Remember The Sabbath: una celebrazione totale, sudata e collettiva del repertorio dei Black Sabbath, dagli esordi fangosi fino a Never Say Die.
Apertura porte alle 21, inizio concerto alle 22; non è solo di un “tributo”, è una festa rituale, un incontro tra mondi musicali che normalmente orbitano lontani, ma che per una notte vengono risucchiati dallo stesso buco nero. Hard rock, metal, psych, stoner, indie-rock, blues, folk, elettronica e cantautorato: un mix impossibile che diventa possibile quando l’icona al centro è una sola — Ozzy, il volto che ha cambiato la storia dell’heavy music.
Sul palco sfilerà una lineup sterminata di voci della scena underground romana:
Eva Pevarello, Carlo Fiaschi (Nanowar of Steel), Black Snake Moan, Daniele Coccia (Il Muro del Canto) & Tiziana (Inno), Maurice Flee (Gorilla Pulp), Roberto “Sceriffo” Di Leo (San Culamo), Marchetto (Mad Rollers), Dum Dave (Weird Bloom), Ekranoplan, Alessandra Annibali (Mia Wallace), Andrea Imperi (Le Mura), Lucio Filizola (Atom Lux), Tony Chinaski, Mirko Ciccone (POV Rise) e Mr Nick Matt (Amore e Psych).
Una schiera di frontman e frontwoman provenienti da universi sonori completamente diversi, ma tutti qui per omaggiare insieme a noi Ozzy Osbourne e la gloria dei Black Sabbath.
La band portante non è da meno:
alle batterie Alex Giuliani (Helligators) e Fabio Migliori (Underball),
al basso Andrea Imperi (Le Mura),
alla chitarra David Moretti (War Pigs).
Special guests della serata:
Carlo Alberto “Zorro” Baldi (Southern Drinkstruction),
Cristina Cariulo (Lime Juice)
e Black Snake Moan in set speciale.
Ma Remember The Sabbath non si ferma alla musica. Durante l’evento, lo street artist Jesus.t.t dipingerà dal vivo un ritratto di Ozzy Osbourne che finirà all’asta, con il ricavato devoluto in beneficenza. Una performance che trasforma la figura del Principe delle Tenebre in arte pura, sporca e pulsante, sulle note della fire performance di Neferet e il DJ set di Ljós Berinn.