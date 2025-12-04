MEGADETH: BEHIND THE MASK – l’anima dei Megadeth arriva al cinema

E mentre Mustaine racconta tutto questo, diventa chiaro che i Megadeth non si sono mai limitati a fare musica. Sono un universo: dischi che hanno riscritto le regole, un Grammy portato a casa come niente fosse, milioni di fan, apparizioni pop improbabili (tipo l’iPod di Homer, chi se lo scorda?), perfino birre e vini che ormai vivono di vita propria. La verità è che la loro influenza è talmente diffusa che spesso non te ne accorgi nemmeno finché non ci sbatti contro.

BEHIND THE MASK è un modo per guardare tutto questo senza nostalgia. Non è un “ricordiamo i bei tempi”: è un “ehi, siamo ancora qui, e il mondo non ha smesso di girare”.

E noi ci siamo dentro, ufficialmente, con METAL HAMMER, metalhammer.it e CLASSIC ROCK al fianco dell’evento. Perché se c’è un posto in cui il metal deve stare, è proprio questo: sul grande schermo, a volume improponibile, mentre Mustaine racconta come si fa a sopravvivere quarant’anni senza perdere il morso.