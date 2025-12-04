MEGADETH: BEHIND THE MASK – l’anima dei Megadeth arriva al cinema

Non capita quasi mai che una band metal riesca a conquistare simultaneamente i cinema di mezzo pianeta. Di solito si parla di tour, di festival, di live registrati male su qualche smartphone. Ma questa volta no: questa volta i MEGADETH hanno deciso di fare sul serio: dal 22 al 24 gennaio arriva MEGADETH: BEHIND THE MASK, proiettato in oltre mille sale in più di 35 Paesi.
È un evento globale, di quelli che ti fanno sedere al buio e pensare: “Oh, finalmente qualcuno fa qualcosa che non sia un copia-incolla del passato”.
E la cosa bella è che noi – CLASSIC ROCK e METAL HAMMER – siamo mediapartner ufficiali dell’evento italiano. Traduzione: siamo dove succede tutto, fianco a fianco con chi continua a fare la storia.
Il film segue Dave Mustaine mentre scava nella memoria, praticamente a mani nude, fra quattro decenni di vita, errori, rivoluzioni, litigi, resurrezioni, cambi di lineup e intuizioni che hanno ribaltato il destino del metal più e più volte. Il tono è quello che ci si aspetta da lui: diretto, pungente, consapevole, con quel mix di lucidità e sarcasmo che solo Mustaine può permettersi senza sembrare una parodia di sé stesso.
Oltre alla parte documentaria, c’è la bomba vera: il primo ascolto mondiale del nuovo album, che esce proprio il 23 gennaio. Un listening party cinematografico, con Mustaine che commenta traccia per traccia. Se segui i Megadeth da anni, sai che è praticamente un biglietto per entrare nella sua testa. Nel frattempo, la band ha già lanciato i primi segnali: “I Don’t Care”, “Tipping Point” e una bonus track che farà discutere tutti – una versione reimmaginata di “Ride The Lightning”, co-scritta ai tempi più infuocati con Hetfield, Burton e Ulrich. È il tipo di mossa che solo lui può permettersi: iconoclasta, polemica, irresistibile.
E mentre Mustaine racconta tutto questo, diventa chiaro che i Megadeth non si sono mai limitati a fare musica. Sono un universo: dischi che hanno riscritto le regole, un Grammy portato a casa come niente fosse, milioni di fan, apparizioni pop improbabili (tipo l’iPod di Homer, chi se lo scorda?), perfino birre e vini che ormai vivono di vita propria. La verità è che la loro influenza è talmente diffusa che spesso non te ne accorgi nemmeno finché non ci sbatti contro.
BEHIND THE MASK è un modo per guardare tutto questo senza nostalgia. Non è un “ricordiamo i bei tempi”: è un “ehi, siamo ancora qui, e il mondo non ha smesso di girare”.
E noi ci siamo dentro, ufficialmente, con METAL HAMMER, metalhammer.it e CLASSIC ROCK al fianco dell’evento. Perché se c’è un posto in cui il metal deve stare, è proprio questo: sul grande schermo, a volume improponibile, mentre Mustaine racconta come si fa a sopravvivere quarant’anni senza perdere il morso.
INFO PRATICHE:
📅 Save the date: 22, 23, 24 gennaio 2025
🎬 Dove: in oltre 1000 cinema nel mondo, lista sale italiane su nexostudios.it
🎟️ Biglietti: in vendita dall’11 dicembre, info su megadethfilm.com
💿 Album nuovo: in uscita 23 gennaio 2025 (primo ascolto nel film)
🤘 Media partner ufficiali: METAL HAMMER, metalhammer.it e CLASSIC ROCK