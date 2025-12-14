Il pop-up store dei PINK FLOYD a Milano

Cinquant’anni fa usciva Wish You Were Here, uno degli album più memorabili e dolorosamente lucidi della carriera dei Pink Floyd. Un disco che ha scavato dentro l’industria musicale, nell’assenza, nell’alienazione e nella nostalgia.

Per celebrare i 50 anni di questo capolavoro, Milano diventa uno dei punti nevralgici delle celebrazioni mondiali: oggi è l'ultimo giorno per passare al negozio di Porta Ticinese 47, dove un pop up store ufficiale dedicato ai Pink Floyd ha aperto al pubblico con orario continuato dalle 11 alle 23. Un’iniziativa internazionale che coinvolge anche Barcellona, Berlino, Londra, Los Angeles e Parigi.

Nel cuore dei Navigli è possibile acquistare materiale originale della band e tutte le nuove edizioni di Wish You Were Here 50: dal 3LP al 1LP, dal 2CD al Blu-ray, fino alla rarissima versione in vinile bianco. Ma non è solo una questione di acquisti: lo spazio è pensato come un’esperienza immersiva, un viaggio visivo ed emotivo tra i suoni, le immagini e i fantasmi che abitano la storia dei Pink Floyd.