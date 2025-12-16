FENDER: 75 anni di Leggenda

Questo speciale è una celebrazione dello spirito Fender: un marchio che da 75 anni accompagna musicisti, palchi sudati, sale prove e rivoluzioni sonore. Nata in California nei primi anni Cinquanta, Fender ha cambiato per sempre il modo di intendere la chitarra elettrica, dando vita a modelli iconici come la Telecaster, essenziale e tagliente, la Stratocaster, versatile e futuristica, la Jazzmaster e la Jaguar, amate per i loro circuiti innovativi e le sonorità fuori dagli schemi.

Chitarre progettate per essere affidabili, modulari e immediate, con manici avvitati, pickup single-coil dal carattere inconfondibile e soluzioni tecniche che hanno fatto scuola. In queste pagine raccontiamo come Fender abbia unito design, funzionalità e attitudine, attraversando generi e generazioni, e come i musicisti che l’hanno resa leggendaria abbiano trasformato questi strumenti in vere estensioni del proprio stile.