È morto il chitarrista Perry Bamonte, THE CURE

    perry bamonte morte the cure
    La dichiarazione ufficiale dal sito della band THE CURE è apparsa poco fa, confermando il decesso del chitarrista storico dal 1990 a oggi Perry Bamonte.

    "Con enorme tristezza confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che ci ha lasciati dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio.

    Silenzioso, intenso, intuitivo, costante e immensamente creativo, “Teddy” è stato un cuore caldo e una parte vitale della storia dei The Cure.

    “Prendendosi cura della band” dal 1984 al 1989, è diventato membro a tempo pieno dei The Cure nel 1990, suonando chitarra, basso a sei corde e tastiere negli album WishWild Mood SwingsBloodflowersAcoustic Hits e The Cure, oltre a esibirsi in più di 400 concerti in 14 anni.

    È tornato con i The Cure nel 2022, suonando altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto di A Lost World a Londra il 1° novembre 2024.

    I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo."

    Queste le parole tradotte in italiano sul sito ufficiale dei The Cure.

    Related Tags

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    You May Also Like