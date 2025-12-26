È morto il chitarrista Perry Bamonte, THE CURE

"Con enorme tristezza confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che ci ha lasciati dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio.

Silenzioso, intenso, intuitivo, costante e immensamente creativo, “Teddy” è stato un cuore caldo e una parte vitale della storia dei The Cure.

“Prendendosi cura della band” dal 1984 al 1989, è diventato membro a tempo pieno dei The Cure nel 1990, suonando chitarra, basso a sei corde e tastiere negli album Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits e The Cure, oltre a esibirsi in più di 400 concerti in 14 anni.

È tornato con i The Cure nel 2022, suonando altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto di A Lost World a Londra il 1° novembre 2024.

I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo."