Il nuovo METAL HAMMER è in edicola!

Ragazzi, che figata sentire l’adrenalina che monta e non essere sicuri di come andrà un'intervista anche dopo trentacinque anni di ‘mestiere’. È così che mi sentivo prima di parlare con i Megadeth per questa copertina.
Ho sentito l’album ininterrottamente per sei ore, colonna sonora di vita quotidiana, prima di radunare le idee e accorgermi che la diretta Zoom (forse l’unica buona eredità del COVID) stava per partire: me li sono trovati schierati tutti e quattro su un divano, in un ambiente molto underground, gioviali e rilassati. E così, tra una risata e l’altra, l’abbiamo portata a casa.
Continuiamo a dar spazio a band insolite, come i giapponesi Deviloof, i cileni Mawize, i messicani Cemican, i vampiri Creeper.
Poi ci sono gli Orange Goblin a fine carriera, i Sabaton che ci accolgono nel loro ‘parco giochi’ di Falun, il doloroso addio ad Ace Frehley, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil intervistata sulla sua vita metal per la Hammer Interview.
Shavo Odadjian dei SOAD affronta le domande del pubblico, mentre la canzone del mese si intrufola dietro le quinte di Closer dei Nine Inch Nails.
Essendo dicembre, non poteva mancare una carrellata sui migliori dischi del 2025… insomma, ce n’è per tutti i gusti.