Il nuovo METAL HAMMER è in edicola!

Ragazzi, che figata sentire l’adrenalina che monta e non essere sicuri di come andrà un'intervista anche dopo trentacinque anni di ‘mestiere’. È così che mi sentivo prima di parlare con i Megadeth per questa copertina.

Ho sentito l’album ininterrottamente per sei ore, colonna sonora di vita quotidiana, prima di radunare le idee e accorgermi che la diretta Zoom (forse l’unica buona eredità del COVID) stava per partire: me li sono trovati schierati tutti e quattro su un divano, in un ambiente molto underground, gioviali e rilassati. E così, tra una risata e l’altra, l’abbiamo portata a casa.