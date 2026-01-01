Happy “New Year’s Day”!

    Buon 2026! E proprio oggi primo gennaio, nel 1983 gli U2 pubblicavano “New Year’s Day”, singolo tratto dal leggendario album “War”.

    Oggi, 1° gennaio 2026, mentre il mondo si sveglia al nuovo anno con speranze e progetti, vale la pena fermarsi un attimo a ricordare un momento che ha cambiato per sempre la storia del rock: il 1° gennaio 1983 usciva il singolo “New Year’s Day” degli U2, tratto dall’album “War”.

     

    Quel pezzo non era solo una canzone, era un pugno nello stomaco, un grido di protesta e di speranza lanciato da una band giovane ma già affamata di verità. Con il suo riff di basso ipnotico, la chitarra tagliente di The Edge e la voce appassionata di Bono, “New Year’s Day” ha segnato l’inizio di un percorso che avrebbe portato gli U2 a diventare una delle band più influenti del pianeta.

    Ma oggi, nel 2026, quel brano conserva tutta la sua forza. In un mondo che continua a lottare con ingiustizie, divisioni e sfide globali, “New Year’s Day” resta un inno. È un invito a resistere, a non perdere la speranza, e a ricordarci che ogni nuovo anno è una pagina bianca da scrivere con coraggio.

    Il video appena saturato, le immagini di lotta e resistenza, nel freddo del paesaggio innevato svedese: tutto parla ancora a chi crede nel potere della musica come motore di cambiamento.

