DAVE MUSTAINE e la mattina d’aprile del 1983

Le band metal, più di tutte le altre, non possono perdere il passo. Devono mantenersi negli anni, continuare ad essere giovani, a volte ben oltre la loro giovinezza reale. I capelli lunghi e l'atteggiamento contribuiscono a questa necessità, ma non si può falsificare il suono, quello deve essere puro e vero. La musica deve sempre prevalere su tutto, in tutta la sua autenticità e vigore. Così i Megadeth, creazione del loro leader Mustaine, sono una band nata un po' per spirito di rivalsa e vendetta, sensazioni che hanno tenuto alta la loro bandiera per un bel po'.

Tutto è cominciato "Una mattina d'aprile del 1983", quando Mustaine stava suonando coi Metallica a New York, con il loro EP No Life ’til Leather, la cosa più interessante in quel momento, almeno per quanto riguardava il panorama del metal.

Poi è accaduto qualcosa, senza troppi convenevoli, avvertimenti o spiegazioni, Mustaine è stato buttato fuori dalla band. Gli altri quattro membri della band gli misero in mano un biglietto di sola andata per la California: entro un'ora sarebbe dovuto montare a bordo di quel bus.

"Tutto ciò su cui avevo lavorato, stava crollando e io non potevo fare niente." ha raccontato.

Nel suo Mustaine: A Heavy Metal Memoir (2010), ha ricordato quel viaggio della speranza: "Non avevo un dollaro a mio nome. Mi aspettava un viaggio di quattro giorni giorni da New York alla California senza cibo, niente acqua, niente. Avevo solo un sacco di lavanderia sporca e la mia chitarra. Perchè non mi diedero qualche dollaro - per la sopravvivenza almeno, non lo so. Ho trascorso i quattro giorni successivi in un inferno, accettando le offerte dei miei compagni di posto, una ciambella qui e un sacchetto di patatine lì."

D'altro canto, gli altri membri dei Metallica, ebbero le loro ragioni per abbandonare Mustaine, e a questo proposito lui ha espresso un certo rammarico per il comportamento tenuto nei mesi precedenti la sua "espulsione". Era costantemente strafatto, condizioni estreme anche per una band che si era guadagnata il soprannome di Alcoholica. Ma questo non cambia il fatto che Dave fu buttato fuori senza nessuna pietà né preavviso. "Sono fermamente convinto e credo nelle secondo possibilità. Alcune persone ne meritano anche una terza e una quarta." ha detto Mustaine.