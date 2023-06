I tatuaggi più comuni del Rock

Alcune band hanno ispirato più tatuaggi di altre...

Avete presente i tatuaggi dedicati al proprio artista preferito? Ecco, oggi più che mai sono una realtà davvero molto diffusa. Qualcuno pensa che tatuarsi il proprio rocker del cuore sia rischioso, forse perché non possiamo sapere cosa produrrà in futuro o chi diventerà fra trent'anni, ma è una regola banale, che possiamo applicare a qualsiasi ambito della vita, perciò, non la terremo affatto in considerazione.

Certo è che se decidete di tatuarvi il logo dei vostri beniamini, sarà lì per sempre, perciò pensate bene ai prescelti e assicuratevi di non fare errori di giudizio. Dovrete sfoggiare il vostro tattoo con onore, e farne vanto in mezzo ai fan, durante i concerti.

Detto ciò, alcune band hanno ispirato più tatuaggi di altre. Perciò (basandoci su una ricerca altamente scientifica - condotta sul web), abbiamo deciso di stilare una lista delle band più viste (e straviste) sulla pelle.

1/ I Beatles

Per vedere una carrellata di tatuaggi a tema Beatles non dovete certo andare lontano. Citazioni e "Let it be" come se piovesse.

2/ I Rolling Stones

I Rolling Stones hanno prodotto capolavori indimenticabili, ma anche la loro celebre linguaccia non scherza...

3/ I Kiss

4/ The Descendents

5/ Led Zeppelin

6/ Radiohead

7/ Red Hot Chili Peppers

8/ Pink Floyd

9/ I Misfits